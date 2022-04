Inseratenaffäre: "An U-Ausschuss führt kein Weg mehr vorbei"

Am kommenden Montag wird in Vorarlberg der erste Sonderlandtag in der Polit-Geschichte des Bundeslandes stattfinden. Die drei Oppostionsparteien SPÖ, FPÖ und Neos haben diesen in seltener Einigkeit einberufen und wollen Antworten in der Inseratenaffäre.

Standen zunächst die fragwürdigen Einnahmen des Wirtschaftsbunds aus Anzeigeschaltungen im eigenen Monatsmagazin im Fokus, die auch zu einer Steuerprüfung bei der VP-Teilorganisation geführt haben, hat die Causa inzwischen völlig neue Dimensionen erreicht.

U-Ausschuss ante portas

"Unserer Ansicht nach führt kein Weg mehr an einem Untersuchungsausschuss vorbei", sagt Manuela Auer vom SPÖ-Landtagsklub nun zum KURIER. Die Affäre führt inzwischen mitten in den VP-Teil der schwarz-grünen Landesregierung.

Aus der üppig gefüllten Kassa des Wirtschaftsbunds wurden Funktionäre bedient und Wahlkämpfe mitfinanziert.