Inseratenaffäre wächst sich für VP zum Politskandal aus

Wie ORF und Standard mit Verweis auf die Unterlagen berichten, droht dem Wirtschaftsbund eine Steuernachzahlung von über 1,3 Millionen Euro. Wie berichtet, hat der Wirtschaftsbund über Jahre hinweg kräftig an Inseraten verdient, die von Unternehmen – zum Teil der öffentlichen Hand – im Monatsmagazin der Organisation geschaltet wurden.

Unkorrekte Versteuerung

Im Raum steht der Verdacht, dass sowohl diese Einnahmen, aber auch Zahlungen des Wirtschaftsbundes an die Landes-VP, nicht korrekt versteuert wurden. Die jüngsten Erkenntnisse bringen zunehmend auch VP-Landeshauptmann Markus Wallner unter Druck.

Er hatte gegenüber dem KURIER versichert, dass die Zahlungen vom Wirtschaftsbund an die Landespartei die zuletzt bekannt gewordenen 900.000 Euro – bezahlt in zwei Tranchen in den Wahlkampfjahren 2014 und 2019 – nicht überstiegen haben.