Inseratenaffäre: Wie der Wirtschaftsbund als VP-Wahlkampfkasse gedient hat

Profitiert hat davon aber offenbar nicht nur die Landespartei, vielmehr schreiben die Prüfer von „umfangreichen Zuwendungen an die Österreichische Volkspartei und Landes- bzw. Ortsgruppen“.

Die Aufstellung aus 2019, in der die an die Landespartei bezahlten 500.000 Euro gar nicht inkludiert sind, spiegelt das wider. In dem Jahr kamen EU-, Landtags- und die nach dem Ibiza-Skandal vorgezogenen Nationalratswahlen zusammen.

"Unternehmertreff" im Wahlkampf

Für einen „Unternehmertreff“ mit Sebastian Kurz, an dem auch Landeshauptmann Wallner teilgenommen hat, übernahm der Wirtschaftsbund die Kosten für Veranstaltungstechnik und Fotografen. Ein Video von dem Event im Vorfeld der Bundes- und Landeswahlen, an dem 400 Unternehmer teilgenommen haben, lässt keinen Unterschied zu einer Wahlkampfveranstaltung erkennen.