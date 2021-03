Ermittlungen gegen drei Justiz-Promis - und wie es nun weitergeht

Brandstetter geht nun in die Offensive. In einer Stellungnahme, die er am Donnerstag an die Staatsanwaltschaft schicken will, erklärt er sich zu den SMS auf Tojners Handy, die ihn verdächtig gemacht haben.

So dementiert er, dass er den Investor 2019 nach einem Tipp von Pilnacek vor einer Razzia gewarnt habe. Laut KURIER-Informationen soll Pilnacek auf dem Berichtsweg erst nach vollzogener Razzia informiert worden sein.

Am Tag vor der Razzia war Brandstetter bei einem Termin im Justizministerium – er sagt aber, er sei nur bei seinem Nachfolger, dem damaligen Minister Clemens Jabloner, gewesen, nicht bei Pilnacek, wie die Staatsanwaltschaft vermutet.