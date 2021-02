"Derschlogener" Justiz-Star: So tickt Pilnacek

Seit der BVT-Hausdurchsuchung hat es zwischen Pilnacek und der WKStA geknirscht. Die Hausdurchsuchung wurde für illegal erklärt. Pilnacek legte der Behörde „Fesseln“ an und führte eine Drei-Tages-Berichtspflicht vor Hausdurchsuchungen ein. Seither drehte sich die Eskalationsspirale.

Für Wirbel hat Pilnacek vor allem in der Eurofighter-Causa gesorgt. Die Korruptionsjäger zeigten ihn 2019 wegen Amtsmissbrauchs an, was letztlich ohne Folgen blieb. Der Vorwurf: Pilnacek habe versucht, das Eurofighter-Verfahren teilweise abzuwürgen. „Setzts euch zsamm und derschlogts es“, so der legendär gewordene Satz aus einem heimlich aufgenommenen Gesprächsmitschnitt. Vor dem Ibiza-U-Ausschuss dementierte er, dass es ein „System Pilnacek“ gebe, seine Macht sei durch die rechtlichen Vorgaben begrenzt. Danach bezeichnete er seine Befragung als „Jammertal“, er sei Opfer einer „Jagdgesellschaft“. So fühlt er sich auch jetzt.