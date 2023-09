Erbschaftssteuer: SPÖ präsentiert entschärftes Modell für Häuslbauer

Offener Brief gegen Rechtsextremismus

Worum es in den Gremien noch gehen könnte: 62 SPÖ-Mitglieder haben in einem offenen Brief an Babler und Oberösterreichs SPÖ-Landeschef Michael Lindner den "laschen Umgang" der Partei mit Rechtsextremismus beklagt. Die Unterzeichner kritisieren vor allem den Linzer Bürgermeister Klaus Luger und seiner Stellvertreterin Karin Hörzing (beide SPÖ), wie das Ö1-Morgenjournal berichtete.

Unterzeichnet haben den Brief unter anderem Peter Kostelka, Präsident des Pensionistenverbandes, die Ex-Minister Erwin Buchinger und Ferdinand Lacina sowie Schriftsteller Robert Menasse.

Debatte über Statutenänderungen

Auch die Statutenänderungen, wo Babler trotz Skepsis Wiens an einer Direktwahl des Vorsitzenden durch die Mitglieder festhalten dürfte, könnten in den Gremien besprochen werden. Im KURIER-Interview hatte Babler angedeutet, dass ein Regelung wahrscheinlich ist, die nur für den Bund, aber nicht für die Länder gilt.

Beschlossen sollen diese beim Parteitag, der ab 11. November zweitägig über die Bühne gehen soll. Dort soll auch die Kandidatenliste für die EU-Wahl fixiert werden, wobei weiter offen ist, ob noch einmal Andreas Schieder ran darf, wie das die Wiener Landesgruppe gerne hätte, oder die Gewerkschafterin Evelyn Regner, ihres Zeichens Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. Die entsprechende Entscheidung dürfte im Oktober fallen.

Sparen wird die SPÖ nicht, was Veranstaltungen angeht. Da man im November darauf verzichtet, die Bundesliste für die Nationalratswahl festzulegen, braucht es im kommenden Jahr noch einen Bundesparteirat, der quasi ein "kleiner Bundesparteitag" ist.