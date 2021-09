Erasmus: Lehrlinge sollen künftig öfter Auslandspraktika machen

Die EU hat das Budget für das europäische Austausch- und Bildungsprogramm Erasmus Plus von 2021 bis 2027 beinahe verdoppelt. Damit werden vor allem Auslandssemester und Auslandspraktika finanziert. 120 Millionen fließen bis 2027 in das Budget des Austauschprogrammes.

Ein Teil dieses Geldes soll nun vor allem Lehrlingen zugute kommen.

Es sei eine Frage der "gesellschaftlichen Gerechtigkeit", dass in Zukunft mehr Lehrlinge während ihrer Ausbildung im Ausland Erfahrungen sammeln können, sagt Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) am Donnerstag bei der Präsentation der Studie "Auslandsmobilität in der Lehrlingsausbildung", in Auftrag gegeben von Österreichs Agentur für Bildung und Internationalisierung (OeAD).

Hohes Interesse, geringes Wissen

Auslandspraktika für Lehrlinge? Allen voran besteht in diesem Zusammenhang ein massives Informationsdefizit – bei Lehrlingen und bei Betrieben. Laut einer Online-Umfrage der Wirtschaftskammer wissen nur 46 Prozent von Österreichs Lehrlingen, dass die Möglichkeit besteht, ein Auslandspraktikum zu machen. Dabei hätte rund ein Drittel Interesse an einem mehrmonatigen Auslandsaufenthalt.

Bei den Betrieben sei es so, dass vor allem jene Unternehmen, die bereits Erfahrungen mit Auslandspraktika gemacht haben, weitere Lehrlinge ins Ausland schicken würden, erklärt Studienleiter Kurt Schmid vom Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft (ibw). In Zahlen: 80 Prozent jener Betriebe, die bereits Lehrlinge ins Ausland geschickt haben, hegen ein Interesse, das wieder zu machen. Unter den Lehrbetrieben ohne Erfahrung liegt die Bereitschaft bei lediglich 34 Prozent.

Persönlichkeitsbildend

Die unerfahrenen Betriebe würden den Nutzen der Auslandserfahrung deutlich unterschätzen, meint Schmid: Zuwachs an Eigenständigkeit, Persönlichkeitsbildung und bessere Fremdsprachenkenntnisse.

"Den Betrieben kostet das aus meiner Sicht nichts", sagt Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP). Ihnen werde das Brutto-Gehalt der Lehrlinge ersetzt. Außerdem gibt es einen Zuschuss für Reise- und Aufenthaltskosten, gratis Sprachkurse und ein Taschengeld von 15 Euro pro Tag für Lehrlinge.

Das Argument von Betrieben gegen Auslandspraktika, dass die ausgefallene Arbeitskraft im Produktionsprozess fehlen würde, will Schramböck nicht gelten lassen und verweist dabei auf ihre praktische Erfahrung in Unternehmen: "Aus meiner Sicht kann der Produktivitätsentfall nicht die Begründung sein, dass man Lehrlingen nicht den Zugang zum internationalen Praktikum ermöglicht."