Engagement, Empathie, Egoismus: Wer in der Not auffängt

Explizit von „egoistischen Tatmotiven“ dafür, Gutes zu tun, spricht Daniel Landau (57). „Es macht glücklich zu sehen, dass man etwas beitragen kann, und es gibt eine große Neugierde, Menschen zu begegnen und neue Situationen bewältigen zu können.“ Der Pädagoge, Dirigent und Initiator von #YesWeCare ist der Bruder von Caritas-Präsident Michael Landau. Liegt das Helfen bei Landaus also in der Familie? „So lange ich mich erinnern kann, ging es mir immer darum zu schauen, was ist links und rechts von mir und was kann ich tun. Das war und ist immer auch ganz stark von meinem Gerechtigkeitssinn getrieben. Gerechtigkeit ist ein Wert, den meine Eltern meinem Bruder und mir von klein auf vermittelt und vorgelebt haben.“ Ob sein Engagement für andere etwas mit Spiritualität oder Gläubigkeit zu tun hat? „Ich glaube, dass unsere Leben einem höheren Sinn folgen.“

Mit dem Musiker Cley Freude (25) hat Landau das Benefiz-Konzert für die Ukraine am Heldenplatz organisiert. „Ich als Musiker habe keine andere Möglichkeit, als Musik zu machen und so zu zeigen, dass es mir nicht egal ist, was in der Ukraine passiert“, sagt Freude. Er sei der „klassische Vorstadtjunge“, dem es nie an etwas gefehlt habe. Die Arbeit als Sanitäter nach dem Zivildienst habe ihm gezeigt, wie es anderen gehen kann. „Da habe ich realisiert: Ich kann mein Privileg, anders aufgewachsen zu sein als andere, einsetzen für Menschen, denen es nicht so gut geht. Ich kann nur Musik machen und auf Themen aufmerksam machen. Das ist es, was ich versuche.“ Er persönlich zweifelt daran, ob die Welt auch wegen des Klimawandels in Zukunft noch lebenswert sein wird. Er und viele seiner Freunde wollen deshalb keine Kinder haben.