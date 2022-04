"Bestialisierung und Humanisierung - das finden wir schon in der Bibel"

Als studierte Theologin wird Ihnen manchmal die Frage gestellt, wie Gott das zulassen kann oder stellen Sie sich die Frage selbst?

Vor dieser Frage verstummt man auch als Pfarrerin. Jede Antwort, die wir geben können, wird dem Leiden nicht gerecht. Worauf wir eine Antwort haben müssen, das ist die Frage: Was ist unsere menschliche Verantwortung? Den Krieg führt nicht Gott, sondern Russland gegen die Ukraine. Es geht um die Reflexion, was uns zu Menschen macht. In der Geschichte der Menschheit sehen wir beides: Bestialisierung und Humanisierung. Dieses Thema finden wir schon in der Bibel.

Welche Bibelstelle meinen Sie?

Ich denke an die große Vision im Buch Daniel: Da werden vier Bestien beschrieben, die menschliche Züge tragen. Sie stehen für vier Großmächte, die einander abgelöst haben in der Antike. Und dann kommt ein "Menschensohn“. Das Weltreich der Bestien wird abgelöst durch ein menschliches Reich. Die Herausforderung ist eine ständige Selbst-Humanisierung. Deshalb sind uns in der Diakonie Menschenrechte ein derart zentrales Anliegen. Menschenrechte sind ein wesentlicher Humanisierungsschub in der Geschichte und auch und gerade in Kriegssituationen zentral.