Alles wird gut: Wie man mit Kindern über die Ostergeschichte redet

Altersadäquat

Ostern ist im Christentum das höchste Fest, es begründet den Glauben an ein Leben nach dem Tod. „Wie bei allen Bibelgeschichten ist es bei der Ostergeschichte ganz wichtig, für Kinder den Kern herauszuarbeiten“, sagt Grüner. Am einfachsten gelingt das, indem Eltern auf eine altersadäquate Bibelausgabe zurückgreifen. Die Bücher treffen zudem sprachlich den richtigen Ton.

Befinden sich Klein und Groß auf Augenhöhe, lassen sich selbst schwierige Themen besprechen. „Die Ostergeschichte zeigt, dass wir nicht in einer traurigen Situation hängen bleiben, sondern dass es ein gutes Ende gibt“, bezieht sich Grüner auf den überlieferten Sieg des Lebens über den Tod. Nachdem Jesus am Karfreitag mit dem Dornenkranz gekrönt am Kreuz stirbt und in einer Höhle bestattet wird, finden Frauen das geöffnete Grab am Ostersonntag leer. Ein Engel verkündet, dass der Messias auferstanden ist.

„Erwachsene sollten sich auf die Gespräche mit Kindern gut vorbereiten“, rät Grüner. Und auf Fragen aller Art gespannt sein. Geht es um Existenzielles, gibt es freilich nicht immer fertige Antworten. Der Austausch steht im Mittelpunkt.