Tipps zum Kinderbuchtag: So lernen Kinder Bücher lieben

„Viele sehen Bücher als Erziehungsmittel oder Unterrichtsmaterial. Dabei muss jedes Buch erst einmal für sich selbst stehen dürfen, ohne jeglichen ,verwertbaren Mehrwert‘“, sagt der Experte. Erwachsene sollten also vor allem Lockerheit im Umgang mit Lesestoff beweisen. Und vorzeigen: Bücherwürmer werden eher in Haushalten groß, in denen Eltern vorbildlich zu Gedrucktem greifen.

Austausch verbindet

„Bücher sind auch dafür da, um mit anderen in Kontakt zu kommen“, sagt Nowak. Gemeinsam zu schmökern, schafft Nähe; Gespräche verbinden nachhaltig. Den Kleinsten helfen Rituale dabei, zur Ruhe zu kommen und sich auf die Worte zu konzentrieren. Selbstredend vergrößert das Vorlesen den Wortschatz, das Mitschauen erleichtert das Lesenlernen, das (Mit)Lesen macht schlau und einfühlsam. Doch für den Experten zählt: „Geschichten stärken das Selbstvertrauen und zeigen Kindern, was – auch für sie – alles möglich ist.“

Konkrete Tipps

Damit die (Vor)Lesezeit zur Quality-Time wird, hat Online-Medium schule.at fünf konkrete Tipps zusammen gestellt: