Statt Langeweile im Lockdown: Vom Stotterer zum Bücher-Influencer

Sein sicheres Auftreten in den Videos und die lebhaften Erzählungen von den Büchern hat er sich dabei spielerisch erarbeitet: „Früher habe ich bei jedem zweiten Wort gestottert.“ Das kann man sich im Gespräch mit Adam heute gar nicht mehr vorstellen.

„Die Videos haben mir geholfen, das Stottern loszuwerden. Ich spreche zuerst einmal vor, was ich sagen will und lese den Text dann von einer Tafel ab, die in meinen Gedanken ist.“ Hinter der Kamera steht übrigens fast immer seine Mutter, die ihm auch mit seinem Social-Media-Aufritt hilft.

Inzwischen macht der sympathische Elfjährige sogar Videos auf Englisch. „Früher habe ich englische Bücher gemieden, weil ich nicht so gut englisch konnte. Aber jetzt bin ich in einer bilingualen Klasse und habe begonnen Bücher von Roald Dahl zu lesen.“ Da schien es ihm logisch, dass er in seinen Videos englische Lieblingsbücher auch auf Englisch vorstellt.