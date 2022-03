Lehrkräfte werden dringend gesucht – aber nicht für jedes Fach

Eine Ursache des Mangels sei die derzeitige Lehrerbildung. Nach dem Bachelor sollen die Studenten parallel in die Schulen gehen: „Sie arbeiten Teilzeit, was insbesondere in den Volksschulen, wo wir das Prinzip der Klassenlehrer haben, ein großes Problem ist“, meint Heuras.

Weil in der Ausbildung nicht mehr zwischen AHS- und Mittelschullehrern unterschieden wird, gehen viele ins Gymnasium. „In Mittelschulen müssen sie auch fachfremd unterrichten, was viele abschreckt“, sagt Heuras. Für Thomas Krebs, Pflichtschulgewerkschafter in Wien, kommt hinzu, „dass die neue Lehrerausbildung nicht gut auf die Praxis in Mittelschulen vorbereitet“. Wien habe das Problem, dass aufgrund des Parkpickerls viele Pendler in die Bundesländer zurückkehren wollen. Immerhin: Laut Ministerium will man die Ausbildung „evaluieren und eventuell anpassen“.

„Wir planen jedenfalls eine bessere Kooperation mit den Ausbildungsinstitutionen“, verspricht Heuras, der gleichzeitig bei Maturanten Werbung für den Beruf machen will. ute brühl