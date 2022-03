"Wenn ich Schulen wie Spitäler führe, ist die Freude schnell dahin"

KURIER: Welche Lehren haben Sie aus den vergangenen zwei Jahren gezogen?

Klaus Zierer: Wir haben gesehen, was die Kinder motiviert, in die Schule zu gehen: Es war nicht der Unterricht, sondern die Gemeinschaft, die Gleichaltrigen. Alleine vor dem Rechner zu lernen, ist doch eine Katastrophe. Ich kenne keinen Hollywoodfilm, der mich für vier Stunden am Bildschirm fesselt. Wie soll eine Lehrerin das schaffen? Man sieht jetzt, dass Bildung ein sozialer Prozess ist, und die Gleichaltrigen der wichtigste Motor des Lernen sind. Wenn der weg bricht, bricht alles weg: Wir müssen die Kinder wieder zusammenführen. Wenn wir einmal verstanden haben, wie wichtig das Soziale ist und das ins Zentrum von Unterricht holen, kann es uns gelingen, selbst das langweiligste Fach spannend zu machen, eben weil wir gemeinsam uns etwas anschauen.

Es ist also einiges schief gelaufen?

Ja, leider haben wir in der Pandemie die Bildung überhaupt nicht in den Blick genommen – wohl wissend, dass sie entscheidend für die Demokratiefähigkeit einer Gesellschaft und die Wirtschaftskraft eines Landes ist. Man hätte die Chance nutzen können und sagen: Lasst und die Lehrpläne neu denken, Lerninhalte rausnehmen, die nicht wichtig sind, und alles neu gewichten.

Was bedeutet für Sie, Schule neu denken?

Wir reduzieren Bildung auf das Kognitive und vergessen, dass das Psychosoziale immer mitspielt. Ein Fehler. Wir sollten uns fragen: Wie können wir es schaffen, dass Kinder Räume und Zeiten für ihre psychosoziale Entwicklung haben? Wie können wir ihre körperliche Verfassung stärken? Da muss ich in verschiedenen Richtungen denken: Die Lehrpläne überarbeiten und die musischen Fächer nach vorne bringen – und Projektarbeit sowie erlebnispädagogische Maßnahmen ganz nach vorne rücken. Sobald es die Corona-Zahlen zugelassen haben, hätte man die Schüler auf Klassenfahrten schicken müssen. Die Kinder müssen raus in die Natur und gemeinsam etwas erleben. Stattdessen haben wir sie hinter die Schulbänke gequetscht und noch mehr Mathematik, Deutsch, Englisch gemacht.

Da gibt es viele Baustellen. Was würden Sie tun, wenn Sie Bildungsminister wären?

Zwei Punkte: Ich würde zuerst einen Bildungsrat einberufen, in dem nicht nur die Wissenschaft vertreten ist, sondern auch Eltern, Lehrpersonen, Jugendliche, Schulleitungen und die Bildungsverwaltung. Die Personen setzen sich regelmäßig zusammen und überlegen, wie es ums Schulsystem steht. Die vielfältigen Perspektiven sind wichtig, wie ich aus eigener Erfahrung weiß – ich bin nicht nur Wissenschafter und Lehrer, sondern auch dreifacher Vater.

Und der zweite Punkt?

Aus unseren Studien wissen wir, wie zentral die Lehrperson für ein Schulsystem ist. Deshalb schlage ich eine Koalition der besten Lehrpersonen des Landes vor. An die könnte der Bildungsrat Fragen stellen und von ihnen Leitsätze entwickeln lassen, etwa wie guter Distanzunterricht funktioniert. Diese Lehrer könnten – unterstützt von Universitäten – auch evaluieren, was in der Krise gut und schlecht lief. Derzeit haben wir nur halbseidene Leistungserhebungen, aber tiefer gehende Fragen wurden nicht beantwortet, etwa: Was hat an Kommunikation stattgefunden, wie gut funktioniert die Digitalisierung, wie geht es migrantischen Kindern, was ist mit der Inklusion passiert?

Wie soll die Arbeit dieser Lehrerkoalition aussehen?

Sie sollte Netzwerke bilden und eine gemeinsame Schulentwicklung in einer Region anregen, sodass ein Austausch über die Schulen hinweg stattfindet. Das führt dazu, dass nicht das Glück entscheidet, ob ein Kind in eine gute Schule geht oder nicht. Das wäre ein wesentlicher Unterschied zur jetzigen Situation. Da läuft Schulentwicklung im Kern so, dass ein Kollege sich für etwas interessiert, eine Fortbildung macht, und man schaut, was passiert.