Warum die "bessere" Schule nicht immer die richtige ist

Diese Frage beschäftigt Eltern oft monatelang: In welche Schule soll ich mein Kind geben? In der Volksschule ist die Antwort oft noch einfach – muss ein Kind doch in die nächstgelegene Schule gehen, außer es wohnt in einer größeren Stadt, in der die Sprengelpflicht aufgehoben wurde.

Eltern von Schulanfängern müssen eher entscheiden, ob sie eine Ganztagsschule bevorzugen oder nicht. Sonja Schärf-Stangl, Direktorin der Volksschule Felixdorf (NÖ), kennt beides: „In einer Ganztagsschule ist der Tag etwas entzerrter, und die Kinder machen dort ihre Hausübungen. Das kann für die ganze Familie entlastend sein. Anders ist das, wenn Eltern lieber selbst mit ihren Kindern am Nachmittag lernen wollen.“