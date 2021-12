Wie Wunschzettel und Weihnachten zueinander fanden

„Und Christkind oder Weihnachtsmann dienten da als Drohkulisse.“ Schütz ist Historikerin an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und hat die Geschichte der Bildung im Habsburgerreich und die adeligen Briefbestände erforscht, dabei aber keine Wünsche an das Christkind entdeckt. Lange sei, was materielle Wünsche betrifft, Zurückhaltung eine wichtige Tugend gewesen. „Spielzeug war limitiert, auch wenn durchaus teure Geschenke in adeligen Familien gemacht wurden“, sagt Schütz. In der Sammlung Frauennachlässe sind jedenfalls nur drei Briefe an das Christkind erhalten.

Druck auf Eltern stieg

Die Historikerin vermutet, „dass die weihnachtliche Wunschliste erst um 1880 auch in Österreich verbreitet war. Das Schreiben hatte sich von einem Dank an die Eltern zu einem Wunsch an das Christkind gewandelt.“ Und das setzte viele Eltern, die nicht zur wohlhabenden Mittelschicht gehörten, gehörig unter Druck. Denn, so Schütz, „die Hausfrauenzeitschriften des späten 19. Jahrhunderts sind voll mit Tipps, wie man mit wenig Mitteln schöne Bescherungen gestalten kann und wie Mütter ins Wunschlistenschreiben eingreifen können.“

Und so ist in der Wiener Hausfrauen-Zeitung vom 20. Dezember 1891 zu lesen: „Sollten deine Mittel nicht langen, so streiche lieber ein Geschenk aus der Liste, ehe du etwas Unschönes, Leichtverdorbenes bescherst! Es sind gar zerstörungswüthige Händchen, in die das Christkind seine Gaben legt, das bedenke!“