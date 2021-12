Psychologin Martina Zemp: "ADHS ist kein Erziehungsproblem"

Was sollen Eltern bei der Schulwahl beachten?

Derzeit haben wir an der Uni Wien eine Studie zur Klassenraumsituation laufen, bei der wir der Frage nachgehen, welche Strategien Lehrkräfte nutzen können, die zwar allen Kindern zugutekommen, aber ganz besonders Kindern mit ADHS. Diese Kinder brauchen klare Strukturen. Hilfreich sind zum Beispiel Ampelsignale, damit ein Kind weiß, wann es sprechen kann und wann nicht. Eine reizarme Lernumgebung sowie viel Blickkontakt zur Lehrperson sind essenziell. Neuer Lehrstoff sollte für Kinder mit ADHS in Abschnitte eingeteilt werden, damit sie ihn Stück für Stück lernen können. Häufiges und unmittelbares Loben ist zudem wichtig. Da die Kinder einen starken Bewegungsdrang haben, sollte der kanalisiert werden, etwa indem das Kind in den Pausen die Tafel putzt. Und nicht zu vergessen: Diese Kinder brauchen Rückzugsmöglichkeiten. Was wir wissen: Es gibt viele solcher Strategien, die wissenschaftlich fundiert sind und eigentlich relativ einfach umsetzbar wären, aber sie finden selten den Weg ins Klassenzimmer.

Warum wird das in der Praxis so selten umgesetzt?

Das ist zum einen natürlich eine Frage der Zeit und des persönlichen Einsatzes der Lehrpersonen. Die Klassen sind meist so groß, dass es kaum möglich ist, sich für ein Kind stärker zu engagieren. Außerdem gibt es unter den Lehrpersonen viele Wissensmängel in Bezug auf ADHS. Sie kennen die Symptome meist recht gut, sind aber oft der falschen Überzeugung, dass ADHS auf Erziehungsfehler, Medienkonsum oder falsche Ernährung zurückzuführen ist. Doch für ADHS gibt es gut beforschte neurobiologische Grundlagen. Wenn die Störung aber primär als Versagen der Eltern kommuniziert wird, erschwert das die Kommunikation zwischen Lehrkräften und Eltern enorm.

Prüfungssituationen sind für diese Kinder sicher eine besondere Herausforderung.

Ja, deshalb bräuchte es meiner Meinung nach einen Nachteilsausgleich für betroffene Kinder, wie man das etwa vom Legasthenieerlass kennt. Das bedeutet: Das Kind hat die gleichen Lernziele wie die Mitschülerinnen und Mitschüler, aber es wird unter anderen Bedingungen abgeprüft, zum Beispiel, indem es etwas länger Zeit bekommt, weil es Mühe hat, sich zu konzentrieren. Spezifische Hilfsmittel wie ein spezieller Sessel oder das Ablegen der Prüfung in einem separaten Raum wären auch hilfreiche Optionen. Jede Leistung ist ja eine Mischung aus Potenzial, also der Intelligenz, und der Fähigkeit, auf dieses Potenzial zuzugreifen: Kinder mit ADHS sind nicht per se weniger intelligent, vielmehr fällt es ihnen schwerer, auf ihr Potenzial zuzugreifen.

Offenes Lernen ist für diese Kinder also keine gute Idee?

Die meisten Kinder und Jugendlichen profitieren nicht von einem Umfeld, in dem es wenig Strukturen gibt. Sie brauchen liebevolle Unterstützung, Lenkung und Kontrolle sowie konsequente Rahmenbedingungen. Unvorhersehbare Planänderungen fallen insbesondere Kindern mit ADHS schwer.

Was sind die Ursachen einer ADHS?

Sie sind zu einem großen Teil genetisch bedingt, auch wenn es keinen eindeutigen biologischen Marker gibt. Doch wie bei jeder psychischen Störung gibt es spezifische Interaktionen zwischen Genetik und Umwelt – eine inkonsequente Erziehung spielt hier eine wichtige Rolle. Aufgrund der AHDS-Symptome (insbesondere hyperaktives und impulsives Verhalten) sind betroffene Kinder häufig nicht sehr beliebt bei anderen Kindern und wenig sozial integriert – auch in der Familie sind negative Dynamiken oftmals beobachtbar. All diese Konflikte können die Symptome verstärken und aufrechterhalten.

Ist ADHS heilbar?

In den wenigsten Fällen gehen die Symptome im Kindes- und Jugendalter ganz zurück, aber je nach Schweregrad der Symptomatik finden Betroffene gute Wege, damit umzugehen. Das heißt nicht, dass sie ein Leben lang in Therapie müssen – sie brauchen so lange Unterstützung, bis sie ohne externe Hilfe zurechtkommen. Ungefähr 40 Prozent der betroffenen Kinder haben noch im Erwachsenenalter Symptome, wissen aber in der Regel, wie sie damit umgehen können.

Zum Schluss: Haben Sie auch positive Nachrichten für diese Eltern?

Kinder mit ADHS sind in aller Regel sehr kreativ, gerechtigkeitsliebend und offen für die Welt. Sie sind begeisterungsfähig, hilfsbereit und verantwortungsbewusst. Und sie sind Stehaufmännchen – obwohl sie von außen ständig hören, dass sie ruhig und doch bitte „braver“ sein sollen, gehen sie zum Beispiel täglich in die Schule. Das sind Eigenschaften, die im späteren Leben und in vielen Berufsfeldern von Vorteil sind.