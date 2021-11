Hilfe für Kinderherzen, denen wehgetan wird

In solchen Fällen ist es die gesetzliche Pflicht von Lehrern, eine Meldung an den Kinder- und Jugendhilfeträger zu machen. „Es gibt aber auch Fälle, wo ein Bauchgefühl sagt, da stimmt etwas nicht“, erklärt Jürgen Bell von der Wiener Bildungsdirektion und verweist auf Unterstützungssysteme von Schulsozialarbeit über Beratungslehrer bis zu Schulärzten. „Zwar gibt es keine Supervision für Lehrer, aber etwa Handlungsleitfäden mit Ansprechpartnern oder Fortbildungsprojekte, wo Lehrer Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt bekommen, um sicherer im Umgang zu werden.“

"Keine Scheu, wenn Kinder Signale zeigen"

Rund 10.000 Meldungen gehen jedes Jahr bei der Kinder- und Jugendhilfe ein. Die Betroffenen stammen dabei quer aus allen Bevölkerungsgruppen. „Kinder sind sehr abhängig von der Aufmerksamkeit ihrer betreuenden Personen. Da ist es wichtig, dass Lehrer keine Scheu haben hinzuschauen, wenn Kinder Signale zeigen“, erklärt Christian Oswald vom Schulkooperationsteam der Wiener Kinder- und Jugendhilfe, das seit über zwei Jahren als Anlaufstelle für Lehrer, Eltern und Kinder dient. Hier können Lehrer auch anonym um Rat fragen, wenn ihnen etwas auffällt.

„Je nach Situation klären wir ab, was schon versucht und was erreicht wurde. Wir können Kontakt mit der Familie aufnehmen und Kurzzeitberatung anbieten.“ In vielen Fällen helfe es schon, dass jemand von außerhalb des Schulsystems vermittelt.

Alleine in den vergangenen zwei Wochen musste Gruber mit Unterstützung ihrer Schulleiterin fünf Mal die Kinder- und Jugendhilfe hinzuziehen. „Kinder erzählen solche Dinge nicht von selbst. Sie sind im Unterricht unaufmerksam, schlagen andere oder zerstören fremdes Eigentum. Das hat immer einen Grund.“