Fünf Faktoren, die aus Kindern unglückliche Menschen machen

Verunsicherte Eltern

Je älter die Eltern sind, desto verkopfter werden sie in ihrer Erziehung und im Umgang mit ihren Kindern. „Es gibt viele Ratgeber, die Eltern eher verunsichern, weil sie nicht mehr mit Bauchgefühl agieren. Durch diesen Wandel haben wir auch Großeltern, die noch recht fit sind – das sind zurzeit übrigens die glücklichsten Menschen in Deutschland.“

Überbehütung

Kinder verbringen viel Zeit in der digitalen Welt und in der analogen Welt machen ihre Eltern es ihnen so einfach wie möglich – „dadurch wird die analoge Welt noch weniger trainiert“, kritisiert Maas. „Viele Studien zeigen, dass Überbehütung die gleichen Probleme auslöst wie Vernachlässigung.“ Kindern werden von ihren Eltern sehr viele, alltägliche Tätigkeiten abgenommen, die sie selbst können und auch selbst tun sollten.

Corona als Verstärker

Die Pandemie hat laut Maas bereits vorhandene Probleme noch verstärkt. „Dadurch wurde die digitale Welt noch größer, die Eltern waren noch mehr unter Druck und noch unsicherer.“

Digitalisierung

„Kinder werden immer mehr digital-sozialisiert mit allen positiven wie negativen Folgen. Die enge Bindung an die Technik führt nun zu einem Hinterherlaufen, da der technische Fortschritt viel schneller voranschreitet, als wir Menschen es können.“