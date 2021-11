Warum Kinder nicht ständig die freie Wahl haben sollten

Maas appelliert an Eltern, sich selbst den Druck zu nehmen und darauf zu setzen, was sie selbst als Kinder gut fanden. In Bezug auf die digitale Welt sei es wichtig, Kinder nicht sich selbst zu überlassen: „Das Absurde ist, wir protegieren die Kinder in der analogen Welt, aber in der digitalen klinken wir uns aus. Man muss mit dem Kind sprechen, was es sich wie lange anschaut und sich mit dem Kind gemeinsam damit beschäftigen, damit ich da eine Bindung aufbaue.“

Im Endeffekt soll das analoge Leben genauso trainiert und beherrscht werden wie das digitale. „Dazu gehören Dinge wie Konflikte selber lösen oder auf Leute zugehen, die ich nicht kenne. Und sich mal zurechtzufinden, ohne nachzuschauen.“