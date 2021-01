Legasthenie: Wenn die Buchstaben Purzelbäume schlagen

Wer erstellt die Diagnose?

Für die klinische Diagnose nach wissenschaftlichen Klassifikationen (wie zum Beispiel ICD oder DSM) braucht es auch einen Intelligenztest, den nur die Berufsgruppe der klinischen Psychologen machen darf.

Ein Legasthenietest ohne IQ-Test ist also unseriös?

Nein, man kann Legasthenie auch im Vergleich zur Klassennorm feststellen. Das dürfen alle Therapeuten, die die Ausbildung haben, machen.

Kann ich durchschnittliche oder gute Leistung bringen, wenn ich nicht lesen kann? Auch in Mathe gibt es Textaufgaben.

Im Unterricht führt die LRS zu kuriosen und sehr unterschiedlichen Situationen: Manche lesen komplett flüssig – so hört es sich zumindest an –, haben aber nur ein geringes Textverständnis. Andere können in Mathe oder im Sachunterricht alle Aufgaben lösen, doch es fehlt ihnen die Zeit, weil sie so lange brauchen, die Aufgaben zu verstehen. Dann gibt es die, die in allen Fächern auf „Sehr gut“ stehen, nur in Deutsch auf „Befriedigend“.

Es ist aber nicht nur das Lesen, sondern auch das Schreiben ein Problem.

Beides hängt nicht zwangsläufig zusammen. Bei einem purzeln die Buchstaben durcheinander, dem anderen fallen sie nicht mehr ein, obwohl er sie 100 prozentig gelernt hat. Die Kinder erfassen keine Rechtschreibregel – sie üben, üben, üben, und schreiben die Wörter dennoch in zig Variationen.

An wen wende ich mich, wenn ich als Elternteil eine seriöse Diagnose benötige? Wie erkenne ich einen kompetenten Ansprechpartner?

Ich empfehle darauf zu achten, welche Ausbildung jemand hat: Es sollte eine spezifische wissenschaftliche Ausbildung sein, die mindestens zwei Jahre dauert. Wichtig ist: Lesen lernt man durch Lesen, Schreiben durch Schreiben. Auf keinen Fall sollte man Versprechungen glauben, dass man Legasthenie in ein paar Wochen auf spielerische Weise „heilen“ kann. Ich empfehle Therapeuten, die an der Uni ausgebildet wurden oder am Gesundheitsinstitut Proges.

Kann man Legasthenie heilen? Und wie sieht die Therapie aus?

Am Anfang muss die Diagnose stehen. Darauf folgt die Therapie, die sich an den Symptomen orientiert. Am Ende steht eine Strategie, wie das Kind mit den Defiziten zurecht kommt.

Nehmen wir das Beispiel „Zusammenlauten“. Wie gehe ich so etwas an?

Als Therapeuten versuche ich, dem Kind mit Silben das Lesen näher zu bringen. Ich sage etwa M A wird zur Silbe MA – und trainiere dann Wörter, die diese enthalten. So lernt es von Beginn an, mit Silben zu lesen. Ganz wichtig: Nach 20 Stunden mache ich eine Verlaufsdiagnostik, damit ich sehe, ob die Therapie greift – gegebenenfalls kann ich diese umstellen.