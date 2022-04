Süßes: Wenn bei Kindern fast jeden Tag Ostern ist

“Ich sehe in der Praxis Kinder, die bereits mit 7 Monaten Karies haben. Das passiert, wenn über Nacht ein gesüßtes Fläschchen gegeben wird oder Babys im Kinderwagen mit einer Semmel ruhig gestellt werden, an der sie lutschen“, erläutert Schreder. “Wir müssten Kinder schon viel früher in die Ordinationen bekommen. Viele Eltern wissen gar nicht, dass sie selbst die Kariesbakterien an ihre Kinder übertragen können. Es braucht mehr Aufklärung“, wünscht sich die Zahnärztin.

Ernährungsmuster entstehen in den ersten Lebensjahren, daher sollten die ersten beiden Jahre möglichst zuckerfrei sein. Denn wer Zucker nicht kennt, wird ihn auch nicht vermissen. Allerdings betont Greber-Platzer, dass die ganze Familie gemeinsam umstellen muss. „Will man Zucker reduzieren, so sind die ersten drei Tage Entwöhnung die schwierigsten, aber schon nach einer Woche wird es besser und nach drei Wochen ist man umgestellt„, ermutigt die Expertin. Auch wenn es keine Alternative zum Schokohasen gibt, schon eine gesündere Mahlzeit am Tag und ein bisschen körperliche Bewegung können den entscheidenden Unterschied machen.