Gesunder Lebensstil: Wie viel Zucker ist zu viel?

Kuchen, Schokolade, Zuckerl – die Versuchung lauert überall. Aber nicht nur in Süßigkeiten ist Zucker enthalten, sondern auch in Fast Food, Joghurt, Limonaden und vielem mehr.

Fünf bis zehn Teelöffel freier Zucker pro Tag

Fest steht: Mit durchschnittlich 91 Gramm Zucker pro Tag (laut Statistik Austria) wird in Österreich zu viel davon konsumiert. Denn die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt, maximal 10 Prozent unseres Energiebedarfs (also Kalorien) in Form von Zucker aufzunehmen. Bei einem Erwachsenen entspricht das maximal 50 Gramm oder 10 Teelöffel Zucker täglich. Noch besser wäre laut WHO, nicht mehr als 25 Gramm täglich aufzunehmen – das sind eineinhalb Rippen Milchschokolade.