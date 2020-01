Naschen ohne Reue: Gesündere Süßigkeiten

Erste Hilfe bei Zuckergusto

Versuchen Sie es stattdessen mit Warten. Ja, warten! So schnell der Gusto kommt, so schnell könnte er auch wieder verschwinden, wenn Sie sich ablenken. Bleibt er doch, so versuchen Sie es mit einem Stück Obst oder ungesalzenen Nüssen oder einem Glas Wasser. Vielleicht stillt eine Tasse ungesüßter Tee die Gelüste. Auch ein Haferkeks ist eine bessere Alternative zur Torte. Schokoliebhaber können immer noch zu dunkler Schokolade greifen – am besten wieder mit Nüssen.