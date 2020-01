Warum dieser Hersteller Zucker in Fruchtjoghurts reduziert hat

Fakt ist: Die Österreicher nehmen laut Konsumstatistik Austria mehr Zucker zu sich, als die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt. Nämlich rund 91 Gramm statt der empfohlenen Höchstmenge von 50 Gramm pro Tag. "83 Prozent des Zuckers konsumieren wir in Form von Fertig- oder Dosengerichten, Brot oder Wurst", erklärt Prof. Dr. med. Markus M. Metka, Oberarzt der Abteilung Endokrinologie an der Uni Wien und Präsident der Österreichischen Anti-Aging Gesellschaft . SPAR hat sich dieser Thematik angenommen und schrittweise den Zuckergehalt in vielen Produkten gesenkt.