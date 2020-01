zucker-raus-initiative: Wer hinter der Allianz gegen zu viel Zucker steht

Mit der zucker-raus-initiative verstärkt der Händler nun sein Engagement in der Bewusstseinsbildung und in der Weiterentwicklung von Qualitätskriterien für Schulmahlzeiten. „Wichtig ist uns, dass die Zuckerwahrnehmung der Konsumenten geschärft wird. Das heißt, wir reduzieren Zucker, anstatt ihn gegen Zuckerersatzstoffe auszutauschen. Dadurch soll der Kunde auch wieder an den Geschmack von weniger Süßem gewöhnt werden. Wir setzen hier ganz bewusst auf die Evolution des Geschmacksempfindens,“ erklärt SPAR-Vorstandsvorsitzender Dr. Gerhard Drexel die Vision.