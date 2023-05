Energiegesetz: SPÖ-Blockade bleibt aufrecht

Nach der knappen Niederlage bei der SPÖ-Mitgliederbefragung hat die Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner am Dienstag ihren Rückzug aus der Bundespartei bekannt gegeben. Ihre Aufgabe im Nationalrat wird sie aber vorerst noch in gewohnter Weise durchziehen. Dazu zählte am Dienstagabend die Besprechung mit dem SPÖ-Klub. Dazu zählt heute auch die Nationalratssitzung, bei der die Stimmen der Sozialdemokraten entscheidend sein sollten, um das Energieeffizienzgesetz endlich zu beschließen. Allerdings wird es damit nichts werden, weil die SPÖ bei ihrer Blockade solcher Regierungsvorhaben bleiben wird.

Das Energieeffizienzgesetz benötigt eine Zwei-Drittel-Mehrheit und somit zusätzlich zu den Regierungsparteien die Zustimmung der SPÖ, weil nicht damit zu rechnen ist, dass die FPÖ bei solchen Gesetzen im Hinblick auf den Klimaschutz mitzieht. Pamela Rendi-Wagner hat aber gemeinsam mit ihrem Stellvertreter Jörg Leichtfried angekündigt, diese Zustimmung zu verweigern, so lange die SPÖ-Forderungen nach Anti-Teuerungsmaßnahmen von den Regierungsparteien ÖVP und Grüne abgelehnt werden. Und es ist nicht zu erwarten, dass der rote Klub davon abrückt - trotz der parteiinternen Turbulenzen.

Weniger Energieverbrauch

Mit dem Energieeffizienzgesetz soll eigentlich eine EU-Vorgabe umgesetzt werden. Das Gesetz soll aus Sicht der Koalition dazu beitragen, dass nationale und EU-weite Klimaziele erreicht werden können, indem der Energieverbrauch in Österreich bis 2030 um 18 Prozent verringert wird. Dafür sind Förderungen von jährlich 190 Millionen Euro für Haushalte und Unternehmen vorgesehen.

Österreich ist in diesem Bereich schon lange säumig. Und die Grünen warnen davor, dass Strafzahlungen der EU drohen, falls dieser Beschluss nicht endlich umgesetzt wird. In der heutigen Sitzung will man deswegen wieder darum werben, dass die SPÖ ihr Blockade-Haltung aufgibt. Damit zu rechnen ist nicht.