SPÖ-Blockade im Nationalrat würde vor allem Klimaschutz treffen

Transparenzpaket liegt noch bei der Regierung

In Überarbeitung befindet sich derzeit der Gesetzentwurf zur Abschaffung des Amtsgeheimnisses. Der neue Entwurf soll bis spätestens Juni vorliegen, kündigte Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) zuletzt an. An der Abschaffung des Amtsgeheimnisses wird seit Jahren gearbeitet. Dennoch zeigte sich die Koalition optimistisch, dass man die Reform in den kommenden Monaten fertig bekommen und beschließen wird.