Eintrittstests: Ist Rendi-Wagner dafür ist Doskozil dagegen. Und umgekehrt

Die Opposition hat im Bundesrat nämlich nur eine hauchdünne Mehrheit. Es reicht, dass zwei rote Burgenländer bei der Abstimmung den Saal verlassen, und schon ist Türkis-Grün in der Mehrheit und kann das Gesetz beschließen. Es wäre zum jetzigen Zeitpunkt „das Dümmste“, Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung zu blockieren, sagte Doskozil der Krone am Sonntag.

In dem Epidemiegesetz enthalten ist auch die gesetzliche Basis für die Zutrittstests im Handel. Diese sollen in der Woche nach Ostern in Ostösterreich eingesetzt werden.

Von außen sieht es so aus, als ob Doskozil pakttreu wäre: Immerhin sind die Zutrittstests zwischen Gesundheitsminister Rudolf Anschober und den Ost-Landeshauptleuten vereinbart worden. Warum wollen also rote Bundesräte aus Wien im Bundesrat gegen eine Vereinbarung stimmen, die ihr Bürgermeister mit Anschober schloss?