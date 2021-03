Mehrspurig und kurvenreich: Der Corona-Kurs der SPÖ

Die krankheitsbedingte Pause ist zu Ende: Erstmals seit Ende Oktober nahm Hans Peter Doskozil an diesem Montag wieder an den Bund-Länder-Konferenzen in Sachen Corona teil.Im Bundeskanzleramt hatten sich Spitzenforscher zu den Vertretern der Bundesregierung gesellt, um die weitere Corona-Bekämpfung zu besprechen.

In einer ersten Runde wurden die Oppositionsführer angehört, in der zweiten wurde mit den Landeshauptleuten konferiert. Dabei bot die SPÖ ein Bild der Vielfalt: In der ersten Runde warnte Parteichefin Pamela Rendi-Wagner vor Öffnungsschritten. In der zweiten Runde forderte der SPÖ-Landeshauptmann aus dem Burgenland das Gegenteil: Er plädiert für eine „behutsame, gut kontrollierte Lockerung“.