Eine Unbequeme geht, Häupl baut Team um

Das Szenario war einigermaßen skurril. Gute 20 Minuten referierte Sonja Wehsely Freitag vor Journalisten über Projekte ihrer zehnjährigen Amtszeit als Gesundheits- und Sozialstadträtin.

Erst dann verkündete sie offiziell, was ohnehin schon bekannt war: ihren Rücktritt. Ab 1. April übernimmt sie einen Führungsposten bei Siemens Healthcare in Erlangen, Deutschland.

Dem ersten Rücktritt einer Stadträtin seit Grete Laska 2009 waren monatelange Kämpfe in der SPÖ vorangegangen. Auf der einen Seite Sonja Wehsely, die als Vertreterin der Innenstadtbezirke für ihre offene Haltung in der Flüchtlingsfrage bekannt ist.

Auf der anderen Seite Wohnbaustadtrat Michael Ludwig, Vertreter der Außenbezirke, die aus Sorge vor weiteren FPÖ-Zuwächsen auf eine Änderung der Parteilinie pochten. Kaum eine Woche, in der sich die zwei Lager nicht öffentlich stritten. Höhepunkt war die Rücktrittsaufforderung des Simmeringer Bezirksparteichefs Harald Troch an Wehsely, Renate Brauner und Sandra Frauenberger.

Negativ-Schlagzeilen

Angriffsflächen bot Wehsely einige: Die Baustelle Krankenhaus Nord, der Streit mit den Ärzten und die von Wehsely angestoßene Debatte über eine Ausgliederung der Wiener Spitäler. "Es gab Dinge zu tun, für die einem nicht unbedingt die Herzen zufliegen", sagt sie rückblickend.

Die wohl schwerste Niederlage Wehselys war eine politische. 2016 verlor sie als Bezirksparteiobfrau der Leopoldstadt die Wahlwiederholung und damit den Bezirksvorsteher an die Grünen.

Spätestens ab dem Zeitpunkt war sie parteiintern schwer unter Druck. Nun zog sie die Reißleine.

Sie selbst habe schon vor Monaten die Entscheidung zum Rückzug aus der Politik getroffen, betont Wehsely: "Nach zehn Jahren als Stadträtin kam der Zeitpunkt, nachzudenken, was der nächste Schritt ist."

Porträt: Eine resolute Kämpferin gibt sich geschlagen

Zehn Jahre lang war Sonja Wehsely (46) Gesundheits-und Sozialstadträtin in Wien. Für die resolute Politikerin mit der markanten Stimme sei "das Vertreten von Standpunkten, das Verändern von vermeintlichen Gegebenheiten und das Umsetzen von Interessen der Schwächeren" maßgeblich für ihre Politik. Sie folgt dabei dem Leitspruch: "Das Bessere ist der größte Feind des Guten." Fortschritt sei das Ziel jedes politischen Handelns, davon ist Wehsely überzeugt. Lange galt sie als Zukunftshoffnung der SPÖ und wurde zwischenzeitlich gar als Kandidatin für das Bürgermeisteramt gehandelt. Als geübte Politikerin kann man die nie um Konflikte verlegene Stadträtin jedenfalls bezeichnen. Bereits mit 14 Jahren begann die Leopoldstädterin, sich in der Sozialistischen Jugend (SJ) zu engagieren. Ihr Aufstieg in der Partei verlief rasch: Nach ihrem Vorsitz der Wiener SJ (1992 und 1993) war sie von 1993 bis 1996 Bezirksrätin, danach wechselte sie in den Wiener Landtag. 2004 wurde sie Frauenstadträtin (hier bei der Präsentation mit Ulli Sima, Renate Brauner und Michael Häupl) 2007 wurde sie Sozial- und Gesundheitsstadträtin. Seit 2013 ist sie Vorsitzende der SPÖ-Leopoldstadt, die bei der Wahlwiederholung im September überraschend den Bezirksvorsteher an die Grünen verlor. Die am 19. März 1970 geborene SP-Politikerin ist eigentlich studierte Juristin. Neben dieser Ausbildung, die sie 1995 abschloss, hat sie auch acht Jahre Pädagogik und Psychologie in Wien belegt. Bevor sie als Stadträtin komplett in die Politik wechselte, arbeitete sie als Personalmanagerin in einer Versicherung. Wehsely ist laut eigenen Angaben "Wienerin mit Leib und Seele". Sie liebt Obst, trinkt kaum Alkohol und ist erklärte Nichtraucherin. Fit hält sie sich durch Stiegensteigen und Joggen.

Sie hat mit ihrem Lebensgefährten, dem roten Parlaments-Klubobmann Andreas Schieder, einen Sohn: Max wurde 1994 geboren. Wehselys Schwester Tanja (44) ist als SPÖ-Gemeinderätin ebenfalls in der Politik tätig. Für Aufsehen sorgte Wehsely, also sie als Frauenstadträtin die Hinweispickerl in den Öffis einem Geschlechtertausch unterzog. Die Piktogramme bei den Sitzplätzen für bedürftige Personen zeigten statt Männer auch Frauen und statt einer Mutter auch einen Vater mit Kind. Geplante weibliche Fluchtwegschilder im Rathaus erwiesen sich hingegen als EU-widrig. In ihre Amtszeit als Gesundheitsstadträtin fiel auch der Startschuss zum Bau des heftig diskutierten Krankenhauses Wien-Nord, das in Floridsdorf entstehen soll. Zuletzt wurde Wehsely zur Zielscheibe der Kritik: Einerseits schoss sich die Opposition wegen des Kostenanstiegs beim Krankenhaus Nord, des angeblichen Kontrollversagens bei sogenannten islamischen Kindergärten und des finanziellen Mehrbedarfs in Sachen Mindestsicherung auf Wehsely ein. Aber auch parteiintern wurde die Stadträtin, die als eine der Führungsfiguren des linken Parteilagers gilt, zuletzt immer wieder kritisiert - vor allem von Genossen aus den Flächenbezirken, zu deren Proponenten der Wohnbaustadtrat Michael Ludwig (g.li.) zählt. Im innerparteilichen Richtungsstreit geriet sie immer mehr ins Kreuzfeuer der Kritik. Nun räumt sie ihren Posten und wechselt mit Anfang April zur Siemens Healthcare GmbH nach Deutschland.



Bürgermeister Michael Häupl habe sie erst Freitagvormittag von ihrem Schritt informiert. Er habe ihr versichert, nicht geplant zu haben, sie abzulösen.

"Ich habe vollstes Verständnis für die Entscheidung, nach 13 Jahren in der Wiener Stadtpolitik neue Herausforderungen anzunehmen", sagt Häupl.

Dass Wehsely gern Bürgermeisterin geworden wäre, verhehlt sie nicht. "Das ist der tollste Job, den es in Österreich gibt." Sie habe sich aber entschieden, nicht in diese Auseinandersetzung einzusteigen. Ihr Kritiker Troch gab sich am Freitag versöhnlich: Ihr Rücktritt sei "ein vernünftiger Schritt, der in der Spitalspolitik den Weg für konsensorientierte Lösungen frei macht".

Dass ihr Wechsel zu einem Gesundheitskonzern, der unter anderem im Krankenhauses Nord tätig ist, mit ihrer bisherigen Funktion unvereinbar ist, bestreitet Wehsely: "Dieser Vorwurf ist eine Chuzpe. Immer wieder wird ein Austausch zwischen Politik und Wirtschaft gefordert. Wenn er dann gemacht wird, passt es auch nicht."

Stadtrat gesucht

Über Wehselys Nachfolge wird laut Häupl bei der Vorstandstagung der Wiener SPÖ kommende Woche entschieden. Auf den neuen Stadtrat wartet eine Mammut-Aufgabe: Das Krankenhaus Nord, das Gangbetten-Chaos und frustrierte Ärzte.

Dazu soll demnächst die Entscheidung über eine Ausgliederung der Gemeindespitäler fallen. Ein Vorhaben, gegen das die mächtige Gewerkschaft bereits Widerstand geäußert hatte. Auch die grüne Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou hatte zuletzt im KURIER-Interview ihre Skepsis angemeldet.

Hinzu gerät Wien in Sachen Mindestsicherung heftig unter Druck. Nachdem andere Bundesländer ihre Regelungen verschärft haben, drohen immer mehr Anspruchsberechtigte nach Wien zu kommen. Die Ausgaben sind bereits enorm gestiegen.

Immer wieder fiel in Parteikreisen der Name Peter Hacker. Wenig überraschend, machte sich doch Hacker einen Namen als Flüchtlingskoordinator und Chef des Fonds Soziales Wien. Allerdings muss Häupl auf die Frauenquote achten. Der rote Parteichef wird am Wochenende noch viele Gespräche führen müssen.