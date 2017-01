Wiener Stadträtin Sonja Wehsely verlässt Politik

Sonja Wehsely wird ihr Amt als Gesundheits- und Sozialstadträtin zurücklegen und künftig in Deutschland tätig sein. Per 1. April 2017 soll sie die Führung der Siemens Healthcare GmbH in Erlangen verstärken. Ihr Büro bestätigte am Freitagvormittag einen entsprechenden Online-Bericht des Profil.

Wehsely hatte bereits gestern für heute, Freitag, 11:00 Uhr eine Pressekonferenz angekündigt.

Siemens Healthcare GmbH hat den Neuzugang bereits per Aussendung kommentiert. Wehsely werde zukünftig dafür verantwortlich sein, "neue globale Services-Wachstumsfelder zu identifizieren und sie zur Marktreife zu bringen". „Ich freue mich sehr, Frau Wehsely für unser Unternehmen gewinnen zu können", wird Matthias Platsch, President of Services, Siemens Healthineers, zitiert. "Mit ihren Kompetenzen aus der Gesundheitspolitik erweitert sie in einmaliger Weise unser globales Services-Team, das wir konsequent weiter auf- und ausbauen."

Wehsely war in den vergangenen Monaten öffentlich und parteiintern stark unter Druck geraten, unter anderem für das Handling des ihr unterstellten Wiener Krankenanstaltenverbunds (KAV). Parteiintern vertritt sie den linken Flügel der Landespartei und war somit seit der Flüchtlingskrise immer heftigerer Kritik aus den Parteiorganisationen der Flächenbezirke ausgesetzt.

Die 47-Jährige wurde am 1. Juli 2004 von Bürgermeister Michael Häupl in die Funktion der Stadträtin für "Integration, Frauenfragen, KonsumentInnenschutz und Personal" berufen. Nach der Umbildung der Wiener Landesregierung übernahm Wehsely 2007 die Agenden für Gesundheit und Soziales von Renate Brauner. Wie ihre Schwester Tanja Wehsely war die studierte Juristin seit ihrer Jugend politisch tätig. Von 1992 bis 1993 war sie Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Wien. Im Alter von 26 Jahren wurde sie 1996 Abgeordnete zum Wiener Landtag und Gemeinderat.

