Ein Virus zeigt uns die Grenzen auf

In China glaubte die Staatsdiktatur bis vor wenigen Wochen, die Kontrolle über alles zu haben. Selbst der Handelsstreit mit den USA konnte sie nicht beeinträchtigen. Nun erschüttert ein Virus erst die chinesische und in Folge die Weltwirtschaft. Die Auswirkungen brechender Lieferketten realisieren wir bereits, auch an den Börsen. Es geht dabei um mehr als Billigmode aus China. Die Pharmaindustrie etwa hat einen Gutteil ihrer Produktion nach China ausgelagert. Und was doch in Europa hergestellt wird, könnte gefährdet sein. Denn es fehlt die sterile Kleidung, die – erraten – aus China kommt.