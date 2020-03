Coronavirus: So fängt ein guter Thriller an

Und da sind wir beim Punkt: So schön der Virusgrusel sonst auch ist, sind die aus all diesen Werken gut eingeübten Bilder bei Corona und Co nicht hilfreich. Abgeriegelte Schule? Leer geräumte Spitäler? Das kenne ich doch, so fängt ein guter Virusthriller an! Also: In den nächsten Tagen lieber was anderes. Es gibt ja auch Aliens, Klimawandel-Science-Fiction oder „Wischen ist Macht“ zum Fürchten.