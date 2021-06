Kurz mit 98,7 Prozent zum Parteiobmann gewählt

Die Inszenierung des Parteitags setzt die Kurzschen Botschaften Aufbruch, Öffnung, Erneuerung konsequent um. In eingeblendeten Videosequenzen wird zwar auch auf die ältere Parteigeschichte und somit auf die staatstragende Historie der ÖVP verwiesen. Ansonsten ist hier aber alles auf neu getrimmt: Die Buchstaben ÖVP sind nirgends in der weitläufigen Halle zu finden. Viele Teilnehmer im Design Center tragen türkise Krawatten. Auch manche Teilnehmerin hat ihre Garderobe an die neue Parteifarbe - oder besser: Bewegungsfarbe – angepasst.

Eines darf natürlich bei einem ÖVP-Parteitag trotz des Mottos "Zeit für Neues" nicht fehlen: Blasmusik. Diesmal nicht in Tracht, sondern in (Superman-)T-Shirts gekleidet, spielte das Ensemble "New Or Linz" zu Beginn des Programms die Bundeshymne.