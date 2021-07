Ein Handy ist keine Tatwaffe: ÖVP will mehr Schutz für Beschuldigte

Vorschlag der Expertin

Reindl-Krauskopf schlägt vor, in der Strafprozessordnung drei Kategorien für Sicherstellungen festzulegen: In die erste sollten klassische Beweismittel (wie eine Tatwaffe) fallen, in die zweite Datenträger wie Laptops und in die dritte Kategorie Kommunikationsgeräte wie Handys.

Daten, die direkt am Gerät sind, sollten auch weiterhin von der Staatsanwaltschaft selbstständig sichergestellt werden können – das sei praktikabler, sagt sie.

Daten, die sich in der Cloud befinden, sollten aber unter stärkeren Schutz gestellt werden – der Nutzer habe die Cloud weniger unter Kontrolle, ein Zugriff sei weitreichender, meint die Expertin.

Auch hier dient sich das Beispiel Schmid an: Er hat bei der Razzia 2019 vieles vom Handy gelöscht – die Justiz konnte aber Zehntausende Nachrichten aus der Cloud wiederherstellen.