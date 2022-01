Ehe die Welle bricht: Bis zu 50.000 Neuinfektionen möglich

Erste Februarhälfte

Dieser soll – laut der Berechnung des Covid-Prognosekonsortiums – in der ersten Februarhälfte erreicht werden. Bis dahin werden in den kommenden zwei Wochen täglich 35.000 bis 40.000 positive Tests erwartet. Schlimmstenfalls muss laut Prognosekonsortium am kommenden Mittwoch sogar mit fast 50.000 Neuinfektionen gerechnet werden.

Und dann? Haben wir Omikron dann überstanden? „Dann werden wir absehen können, ob wir die Welle so weit hinter uns haben, dass wir bei Lockerungen keine Kapazitätsprobleme bekommen“, sagt Komplexitätsforscher Peter Klimek vom Complexity Science Hub in Wien.

Lage hat sich entspannt

Eine erste Lockerung kündigte die Bundesregierung bereits am Mittwoch an: „Der Lockdown für Ungeimpfte endet am kommenden Montag“, teilte Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) mit. „Die Lage auf Normalstationen und Intensivstationen hat sich vorerst entspannt, denn Omikron schlägt nicht so stark wie befürchtet auf Spitalskapazitäten durch“, begründete Nehammer den Schritt.

Zuletzt waren vor allem aus den Bundesländern Vorarlberg, Tirol und Kärnten die Rufe nach einem Ende des Lockdowns für Ungeimpfte und einem Aus für die 22.00-Uhr-Sperrstunde immer lauter geworden.