Edtstadler zu Trump: Tweets seien „abscheulich“, Sperre aber falsch

Die dramatischen Ereignisse in den USA bestätigen die Ministerin darin, dass es solche Vorgaben in Österreich braucht – „niemand ist vor derartigen Ausschreitungen gefeit“, betont Edtstadler in Hinblick auf die aktuelle Stimmung in der Bevölkerung. „Die Corona-Pandemie dauert nun schon fast ein Jahr. Wir merken, dass die Menschen an ihre Belastungsgrenze kommen“, sagt sie.

Einer, der Corona-Leugner und Kritiker derzeit bedient, ist FPÖ-Klubchef Herbert Kickl. YouTube hat gestern seine Parlamentsrede gelöscht (siehe unten). Edtstadler sieht auch das kritisch: „Hier zeigt sich erneut der schmale Grat zwischen gefährlicher Falschinformation und der Beschneidung der Meinungsäußerungsfreiheit. Der bessere Weg wäre eine Kennzeichnung von Falschinformationen.“