"Lockdown-Fetischisten": Youtube löscht Kickl-Rede

Das "Chaos wird fortgesetzt" sagt FPÖ-Klubchef Herbert Kickl in seiner Parlamentsrede am Mittwoch. Am Beispiel Schule macht Kickl ein "Gustostück an Unsinnigkeit" der Bundesregierung fest. "Kein Präsenzunterricht über die Semesterferien hinaus: Sie stehlen unseren Kindern ihre Zukunft und das, obwohl Sie wissen, dass die Kinder im Bereich der Ansteckung nicht die geringste Rolle spielen."