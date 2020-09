Gesetz zu "Hass im Netz" fertig: Das sind die Details

Eigentlich wollte die Bundesregierung mit viel Pomp das neue Paket gegen Hass im Netz am Donnerstag präsentieren. Doch am Mittwochabend tauchte das Kernstück des Pakets schon auf der Seite der EU-Kommission auf und wurde in den sozialen Netzwerken rege diskutiert. Und just um diese Netzwerke geht es auch: Es handelt sich um das von Türkis-Grün mühsam verhandelte Gesetz zur Plattformverantwortlichkeit.

Damit wird Österreich eines der ersten Länder in der EU, die die Verantwortung von Internetgiganten gesetzlich regulieren.

So könnte etwa Facebook mit einer Geldbuße von bis zu zehn Millionen Euro sanktioniert werden, wenn strafbare Hassreden nicht fristgerecht gelöscht werden.

Im Gesetzesentwurf steht auch der etwas sperrige Name: Das „Kommunikationsplattformen-Gesetz“ richtet sich aber nicht nur an Facebook, sondern an alle Plattformen mit mehr als 100.000 registrierten Usern und einem Umsatz von zumindest 500.000 Euro (im Vorjahr). Forenbeiträge bei österreichischen Medienunternehmen und Wikipedia sind im Gesetz aber explizit ausgenommen.