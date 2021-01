ORF-Talk zu Lockdown: "Sie rollen jetzt schon mit den Augen"

"Sagen wir 'Unwahrheiten', damit es vornehmer ist“

Reiterer wendet sich nun dem FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl zu: „Herr Kickl, Sie sagen: ‚Lockdown ist keine Lösung‘. Was ist denn die Lösung?“

Merken Sie sich bitte diese Frage.

Kickl kritisiert, dass sich die Regierung auf bestimmte Experten berufe: „Es wird so getan, als kennt man sich aus, und in Wahrheit ist es ein Blindflug durch diese Krise, der dieses Land in den Abgrund führt.“

Er möchte „die Gelegenheit benutzen, ein paar grundlegende Dinge ... Sie schütteln jetzt schon mit dem Kopf“, sagt er in Richtung von Maurer, die aber unbewegt da sitzt.

Er bessert aus auf: „Sie rollen jetzt schon mit den Augen, tun Sie das nur.“

Wir können es nicht überprüfen, da wir Maurer nur von schräg hinten sehen.

Kickl: „Die Regierung turnt sich seit vielen Monaten durch diese Krise, eigentlich mit vier zentralen Lügen.“

Jetzt erfüllt Maurer Kickls Prophezeiung, schüttelt den Kopf und rollt mit den Augen.

Und jetzt kommt die Aufdeckung des Jahres: „Wir wissen, dass der PCR-Test - der steht im Zusammenhang mit dem, was Sie als Infektionen bezeichnen - nicht dafür geeignet ist, wofür er zum Einsatz gebracht wird.“

Kickl will offenbar darauf hinaus, dass nicht jeder, der positiv getestet ist, auch an Covid-19 erkrankt ist. Aber was daran eine „Lüge“ sein soll, wird nicht klar.

Rendi-Wagner nimmt die Suada Kickls regungslos zur Kenntnis, will offenbar nicht der Kopfschüttelei bezichtigt werden.

Jetzt nennt Kickl die Lügen „Unwahrheiten“, „damit es ein bisschen vornehmer ist“.

Der Verfasser dieser Zeilen sagt aber wenig vornehm: Was Kickl in Folge auftischt, verdient sich höchstens eine Einladung ins hochinfektiöse „Corona-Quartett“ auf Servus TV, wo Virologe Sucharit Bhakdi regelmäßig jene Alternativwissenschaft auftischt, die Kickl offenbar auch im öffentlichen Diskurs berücksichtigt sehen möchte.

„Es gibt nicht DIE Wissenschaft im Zusammenhang mit Corona“, sagt Kickl.

Ja, wir wissen, dass es auch Bhakdis gibt.

Kickl kritisiert auch noch die Zählweise der Corona-Toten, stellt den Mund-Nasen-Schutz in Frage, reißt Zitate von WHO bis Robert-Koch-Institut aus dem Zusammenhang („alle keine Aluhutträger“). Am Ende will er sogar wissen, wie die 7-Tages-Inzidenzen bei der Influenza aussehen würden. Es antwortet niemand.

Was Kickl, wie alle Bakshis, nicht benennt, ist die Belastungsgrenze für das Gesundheitssystem.

Dass kein Zusammenbruch des Gesundheitssystems drohe, will er so nachweisen: „Sonst könnten Sie nicht aus dem Ausland Patienten einfliegen.“

Das Wort "Ausland" findet also auch seinen Weg in eine Corona-Diskussion. Ein Kickl lässt nichts anbrennen.