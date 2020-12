Showdown im Nationalrat: FPÖ-Dringliche und Debatte ums Freitesten

Der Nationalrat muss in einer Sondersitzung noch einmal die eingeschränkte Anhebung der "Luxuspensionen" beschließen, nachdem beim ersten Versuch ein Formalfehler passiert war. Ebenfalls am Plan steht die Nulllohnrunde für Spitzenpolitiker. Zudem geht es darum, wie die Nutzung etwa von Handel und Restaurants oder die Teilnahme an Veranstaltungen an (negative) Corona-Tests gebunden werden kann.

ÖVP und Grüne werden den Antrag einbringen, aber: Die genaue Ausformulierung der entsprechenden Initiative dürfte rudimentär ausfallen. Weitere Details sollen zu einem späteren Zeitpunkt geklärt werden, hieß es aus Regierungskreisen. Die Gesetzesänderung ist ein Baustein, den es erst ab Mitte Jänner zum Testen braucht. Die Debatte im Nationalrat soll ab 12:30 Uhr starten.