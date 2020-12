Nationalrat: Gesetz muss fürs Freitesten geändert werden

Die FPÖ geht unterdessen auf die Barrikaden: Klubchef Herbert Kickl verglich das Freitesten mit „Schutzhaft“. Er selbst werde sich weder testen noch impfen lassen.

Kickl kritisierte den „Zick-Zack-Kurs“ in der Corona-Pandemie, kündigte einen Misstrauensantrag gegen die gesamte Regierung sowie eine „Dringende Anfrage“ an – verriet aber nicht, an welches Regierungsmitglied. Türkis-Grün sollten selbst einmal im Ungewissen gelassen werden, so Kickl.