Doku über die Glock-Pistole: Bestseller auf beiden Seiten des Gesetzes

Nicht nur Mozartkugel und Walzerklänge gehören zu den großen Exportschlagern aus Österreich, sondern auch die Glock-Pistole. Die halbautomatische Feuerwaffe ist ein globaler Bestseller und vor allem in Amerika höchst beliebt. Dort ist der Name Glock fast schon zu so etwas wie einem Synonym für „Pistole“ geworden: „Ich nehme meine Glock mit in den Kongress“, verkündete kürzlich die republikanische Abgeordnete und Waffennärrin Lauren Boebert in einem Werbefilm, in dem sie vor laufender Kamera ihre Pistole lädt und in den Hüftgürtel steckt.

Auch wer die jüngsten Bilder vom Sturm auf das Kapitol in Washington mit Fachkenntnis studierte, konnte erkennen, dass bei den gewaltsamen Auseinandersetzungen die Glock prominent zum Einsatz kam.

Ursprünglich konstruiert für das österreichische Bundesheer, ist die Glock-Pistole ist ein Bestseller auf beiden Seiten des Gesetzes und der Konflikte: Sie ist die Standard-Dienstwaffe vieler Polizeieinheiten in den USA, aber auch die meist besungene Waffe im Gangsta Rap. Sie wurde an die irakische Polizei geliefert, landete aber auch beim Islamischen Staat.