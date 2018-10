Interview mit Regisseur Fritz Ofner: Nicht ohne meine Glock

KURIER: Herr Ofner, die Firma Glock droht jedem mit Klage, der medial ihren Namen in den Mund nimmt. Wie geht es Ihnen? Wurden Sie schon verklagt?

Fritz Ofner: Nein. Als wir die Firma über das Projekt informiert und um ein Interview mit Gaston Glock angefragt haben, kam gleich ein Rechtsanwaltsbrief als Antwort. Als dann die Pressemitteilung hinaus ging, dass der Film Premiere haben wird, kam ein paar Tage später der nächste Rechtsanwaltsbrief. Darin wurde die Herausgabe des Films sowie einer Liste aller Namen der Mitarbeiter gefordert. Wir haben dann den Anwalt von Gaston Glock zur Premiere eingeladen, und er hat sich den Film angesehen. Danach gab es keine Kommunikation mehr mit der Firma. Natürlich haben wir bei der Herstellung jede nur erdenkliche Sorgfalt walten lassen, damit alle zivil- und medienrechtliche Auflagen erfüllt sind. Aber wir hatten jahrelang das Damoklesschwert einer möglichen Klage des größten österreichischen Rüstungskonzerns über uns schweben. Da war schon eine sehr fordernde Situation.

Worin genau liegt die Befürchtung? Rufschädigung?

Das weiß ich nicht. In der Vergangenheit wurde es so gehandhabt – und das gibt der ehemalige Glock-Firmen-Anwalt auch zu Protokoll –, dass es zu Firmen- und Medienpolitik der Firma Glock gehörte, jede Berichterstattung durch Klagen zu unterbinden. Und so hat es die Firma in den letzten 35 Jahren geschafft, dass man kaum darüber Bescheid weiß, welche Geschäfte sie machen und mit wem. Das war ein Stück weit die Motivation für diesen Film: Ich wollte das Informationsvakuum, das es über diese Firma in der österreichischen Gesellschaft gibt, aufbrechen.

Der Glock-Mythos klingt ein bisschen so wie „The Sound of Music“: Die ganze Welt kennt es, nur Österreich nicht.

Das war für mich der Ausgangspunkt für diesen Film. Ich war für meine vorherigen Dokus viel in Krisen- und Kriegsgebieten unterwegs und bin dort immer wieder auf den Mythos Glock angesprochen worden: „Bist du aus Österreich? Da kommt die Glock her – gute Pistole!“ Und das hat mich dann zutiefst erstaunt, dass dort, wo geschossen und Gewalt ausgeübt wird, die Glock natürlich ein Householdname ist. In Amerika ist der Name fast zum Synonym für Pistole geworden. Und hier in Österreich, einem Land, das normalerweise so stolz über jeden noch so kleinen Beitrag zum Weltgeschehen ist, weiß kaum jemand über diese Firma und deren weltweite Tragweite Bescheid.

Ihre Doku führt vom Irak bis in die USA zu Gangsta-Rappern. Wie haben Sie Ihre Recherchen geplant?

Die Idee war, der Waffe zu folgen – von der Produktion in Österreich bis hin zu den Menschen und Orten, an denen sie sich eingeschrieben hat. Dann wollte ich den Strömen des Geldes zurück nach Österreich folgen, um herauszufinden, wie Glock von einem kleinen Familienbetrieb zu einem Global Player der Rüstungsindustrie werden konnte. Drei Themenblöcke haben sich herausgebildet. Der erste Block handelt von der Glock in der amerikanischen Waffen- und Populär-Kultur – und das erzählt auch sehr viel über die Rassenpolitik in den USA. Im zweiten Teil geht’s um Gaston Glock, den Mann hinter der Pistole. Und im dritten Teil wollte ich mir anschauen, unter welchen geopolitischen Verhältnissen Glock zum Global Player wurde. Da geht es natürlich um War on Terror, die Kriege im Irak und Afghanistan bis hin zum Islamischen Staat.