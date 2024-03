Edtstadler in Debatte um Strafmündigkeit: "Es geht nicht darum, Kinder einzusperren"

Beispiele, die Justizministerin Alma Zadić am Donnerstag im Bundesrat angeführt hat, um ihrer Ablehnung der ÖVP-Forderung nach Senkung der Strafmündigkeit Nachdruck zu verleihen. Mit einer solchen Änderung würde sich Österreich in "keine gute Gesellschaft begeben", sagte sie.

Brunei, Jemen, Kuwait, Myanmar und Nigeria - in diesen Ländern liegt die Strafmündigkeit bei sieben Jahren, im Iran werden Mädchen ab neun Jahren strafmündig.

Tags darauf der Konter von Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP). "Sicherheit und Schutz unserer Kinder darf keine ideologische Frage sein. Gerade in so einem sensiblen Bereich bedarf es einer breiten Diskussion", richtet sie der grünen Justizministerin aus.

Die Jugendkriminalität in Österreich sei deutlich angestiegen, in den vergangenen zehn Jahren habe sich die Anzahl von unmündigen Tatverdächtigen beinahe verdoppelt.

Es gehe nicht darum, "Kinder ins Gefängnis zu bringen", sondern durchsetzbare Maßnahmen ergreifen zu können, die derzeit mit dem Alter der Strafmündigkeit zusammenhängen. "Ich würde mir im Sinne der Sicherheit unserer Gesellschaft eine ideologiefreie Diskussion wünschen", so Verfassungsministerin Edtstadler.

Die Forderung nach einer Senkung hatte Bundeskanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer Anfang März erhoben, nachdem ein Missbrauchsfall an einer Zwölfjährigen mit gesamt 17 Tatverdächtigen bekannt geworden war.

Schweiz als Vorbild

In der Debatte wurde zuletzt die Schweiz als Vorbild genannt. Justizministerin Zadić erklärte, dass das formelle Alter zwar tatsächlich bei zehn Jahren liege, Geld- oder Freiheitsstrafen würden jedoch erst ab 15 verhängt. Davor gebe es dort pädagogische Reaktionen in multiprofessionellen Teams, die Kinder würden also nicht eingesperrt.

"Das ist in Österreich ja auch möglich", unterstrich die Ministerin und nahm die Bundesländer in die Pflicht, die seit 2020 die Kinder- und Jugendhilfe in ihre Kompetenz übernommen haben. Als vorbildlich nannte sie hier Oberösterreich und Wien, die bereits entsprechende Arbeitsgruppen eingesetzt hätten.