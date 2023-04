E-Fuels vs. Elektro-Auto: Kanzler lädt am Mittwoch zum "Auto-Gipfel"

Nehammer will „ausloten, wo es mehr Forschungsgelder braucht“, wie er sagt und nennt in diesem Zusammenhang den 5,7 Milliarden Euro schweren Transformationsfonds, den die türkis-grüne Regierung 2022 beschlossen hat.

Beschlossene Sache ist für ihn, dass die Zukunft der Mobilität in Österreich jedenfalls mehr in „grünen Verbrennern“, gemeint sind E-Fuels, denn in E-Autos liegen wird. "Bei der E-Mobilität sind wir in hohem Maße von China abhängig“, argumentiert Nehammer insbesondere gegen Elektro-Autos und einmal mehr für Verbrennermotoren. Also Autos, die mit Benzin, Diesel oder eben mit synthetischen Kraftstoffen aus Strom, Wasser und Kohlenstoffdioxid betrieben werden können.

Dass die sogenannten E-Fuels in Relation sehr energieintensiv in der in der Herstellung und teuer sind, lässt er geflissentlich weg. Lieber verweist er darauf, dass „Klima nicht national, sondern global“ ist – und auf den CO 2 -Ausstoß von Großmächten wie China, Indien und den USA. Österreich setze alles daran, die Transformation zu schaffen, aber mittels Innovation und nicht Verboten.

Der ÖVP-Chef gibt sich „zuversichtlich, dass das Thema E-Fuels in fünf Jahren anders gesehen wird“. Ganz anders sieht das bekanntlich der Koalitionspartner. Allen voran Klimaministerin Leonore Gewessler. Sie lässt nach der „Rede zur Zukunft der Nation“ postwendend wissen: „Ideologisches Festhalten am Verbrenner und ein bisschen Technologie werden das Klima nicht retten.“ Gewessler wie Vizekanzler Werner Kogler gehen davon aus, dass E-Fuels als Antriebsform keine große Rolle spielen werden. Grund: Mit dem Strom eines Windrads könne man entweder 1.600 E-Autos betreiben oder 250 Autos mit E-Fuel-Antrieb.