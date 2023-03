Nehammer: "Das Klima ist global und nicht national"

Kanzler Karl Nehammer (Ă–VP) ist heute, Sonntag, zu Gast in der Pressestunde. Die Fragen stellen Hans BĂĽrger (ORF) und Johanna Hager, die stv. Leiterin der KURIER-Innenpolitik.

Am 10. März hatte Nehammer in seiner groß inszenierten Rede zahlreiche klassische ÖVP-Forderungen zum Besten gegeben, etwa vom Wohneigentum für alle geschwärmt und für die Kürzung von Sozialleistungen für Migranten, die noch nicht fünf Jahre in Österreich leben, sowie für den Erhalt des Verbrennungsmotors im "Autoland schlechthin" plädiert.



Vor allem an seinen Aussagen ĂĽber die Klimakrise war - unter anderem vonseiten des grĂĽnen Koalitionspartners - Kritik geĂĽbt worden.

"Das Klima ist global und nicht national", sagt nun Nehammer. Die Zahlen seien tatsächlich erschreckend, denn China verbrauche derzeit so viel Kohle wie der Rest der Welt. Das heiße nicht, dass Österreich nichts tun müsse. Etwa müsse man Technologien nach China und Indien exportieren.

Seine Aussage, Österreich sei ein Autoland, erklärt der Kanzler nun damit, dass hier auch zahlreiche Mitarbeiter in Auto-Zulieferbetrieben arbeiten, es gehe also um Arbeitsplätze. Außerdem sei Österreich ein Forschungs- und Entwicklungsland in diesem Bereich, es gehe als auch um den Wirtschaftsstandort.

Generell brauche es mehr Zuversicht und mehr Vertrauen in Wissenschaft und Forschung - etwa auch in der Frage um E-Fuels und Grünen Wasserstoff. Die Kapazitäten für die Produktion lägen in Nordafrika. "Jetzt geht es um die Frage, wie bringen wird die nach Europa", sagt Nehammer.

Bei der E-Mobilität gebe es eine hohe Abhängigkeit vom asiatischen Raum. Es sei aber kein „Oder“, sondern ein „Und“, es brauche E-Mobilität und E-Fuels.

Ă–sterreich sei zwar weiterhin gegen Atomenergie, aber: "Wir mĂĽssen so ehrlich sein, dass wir Atomenergie importieren."