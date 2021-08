Durch Tunnel, über Leitern: Das sind die neuen Balkanrouten

An den EU-Außengrenzen im Südosten fanden heuer laut UNHCR nämlich kaum Übertritte statt. In Griechenland wurden – Stand 1. August – nur 4.338 Personen aufgegriffen. „An den europäischen Außengrenzen sehen wir keine größeren Bewegungen, tendenziell sogar sinkende Zahlen. Das dürfte auch am relativ harschen Umgang mit Geflüchteten, wie z. B. Pushbacks, an den Grenzen liegen“, sagt eine Sprecherin des UNHCR-Österreich.

Jene Migranten, die derzeit vor allem über Ungarn nach Österreich gelangen, kommen größtenteils vom Balkan. Die wegen Corona verschärften Grenzkontrollen haben nachgelassen, Schlepper nutzen das aus.