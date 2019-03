Drozda: "Situation der SPÖ deutlich besser als dargestellt"

Dass die Wahl im Bundesland Salzburg für die SPÖ nicht zufriedenstellend ausgegangen ist, das weiß Thomas Drozda, der Bundesgeschäftsführer der SPÖ. Allerdings: "Die Situation ist deutlich besser, als sie dargestellt wird", sagte er im ZIB2-Interview. Immerhin habe man in acht von zehn großen Salzburger Gemeinden dazugewonnen, außerdem hätten auch FPÖ und Neos deutlich an Stimmen verloren. Trotzdem dürfe man vor allem das Ergebnis in der Stadt Salzburg nicht schön reden. In der Landeshauptstadt wurde die ÖVP erstmals seit Ende des Zweiten Weltkriegs die stärkste Kraft, die SPÖ fiel zurück.